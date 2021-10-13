Украинка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда турнира WTA в Индиан-Уэллсе
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Соперницами украинско-латвийской пары были Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
Киченок и Остапенко проиграли первый сет, выиграли второй и достигли победного результата на тай-брейке: 2:6, 6:4, 10:8.
Соперницы в полуфинале определятся у Киченок и Остапенко позже.
Людмила Киченок – последняя украинка, которая продолжает борьбу за титулы на BNP Paribas Open. За несколько часов до поединка Киченок свой поединок в одиночном разряде проиграла первая ракетка мира Элина Свитолина.
Контекст:
Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.
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