Украинка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Соперницами украинско-латвийской пары были Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Киченок и Остапенко проиграли первый сет, выиграли второй и достигли победного результата на тай-брейке: 2:6, 6:4, 10:8.

Соперницы в полуфинале определятся у Киченок и Остапенко позже.

Людмила Киченок – последняя украинка, которая продолжает борьбу за титулы на BNP Paribas Open. За несколько часов до поединка Киченок свой поединок в одиночном разряде проиграла первая ракетка мира Элина Свитолина.

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

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