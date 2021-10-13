12 октября боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, использовали минометы – штаб ООС

“12 октября российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Зайцево (из стрелкового оружия), Новозвановки (из автоматических станковых гранатометов), Крымское (из станковых противотанковых гранатометов), Причепиловки (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Красногоровка (из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем) и Марьинка (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов).

“На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение”, – подчеркнули в пресс-центре.

За семь часов среды, 13 октября, нарушений боевиками режима прекращения огня не зафиксировано.

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Стуками ранее боевики нарушали перемирие девять раз, ранив украинского военнослужащего.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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