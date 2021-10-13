В Роскачестве назвали лучшие приложения для доставки продуктов

Для того чтобы попасть в рейтинг лучших приложений для доставки продуктов, нужно иметь удобный и функциональный онлайн-ресурс, на котором клиент без труда сделает заказ, а также обеспечивать надлежащий уровень сервиса.

После начала пандемии интернет-торговля продуктами питания с доставкой начала активно развиваться по всему миру. И РФ – не исключение. Аналитики Роскачества попытались определить, какие из сервисов работают лучше других.

Всего оценки получили десятки популярных среди граждан страны приложений. Как правило, они работают на мобильных ОС Android или iOS. В первую тройку попали «ВкусВилл», Ozon Express, «Перекресток Впрок». За ними расположились СберМаркет» и «Перекресток».