 

В Роскачестве назвали лучшие приложения для доставки продуктов

13.10.2021, 6:04, Новости дня
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Для того чтобы попасть в рейтинг лучших приложений для доставки продуктов, нужно иметь удобный и функциональный онлайн-ресурс, на котором клиент без труда сделает заказ, а также обеспечивать надлежащий уровень сервиса.

После начала пандемии интернет-торговля продуктами питания с доставкой начала активно развиваться по всему миру. И РФ – не исключение. Аналитики Роскачества попытались определить, какие из сервисов работают лучше других.

Всего оценки получили десятки популярных среди граждан страны приложений. Как правило, они работают на мобильных ОС Android или iOS. В первую тройку попали «ВкусВилл», Ozon Express, «Перекресток Впрок». За ними расположились СберМаркет» и «Перекресток».



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