На Американском континенте люди употребляли табак еще 12 тыс. лет назад

Новое открытие сделали археологи во время раскопок в штате Юта (США). Они обнаружили древнейшее поселение, жители которого употребляли табак. Сюрпризом стало то, что было это примерно 12 тысяч лет назад.

Ранее представители науки полагали, что с табаком человек научился «дружить» не более чем три тысячи лет назад. Но пагубная привычка оказалась намного старше.

Разумеется, листья табака за это время полностью истлели. Однако на мете поселения в разных местах ученые обнаружили семена табака. Другие артефакты свидетельствовали о том, что древние американцы сжигали табак, то есть курили его. Однако подробности данного процесса пока не установлены. Очевидно, для этого нужно провести еще ряд поисковых работ и исследований.