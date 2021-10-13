 

На Американском континенте люди употребляли табак еще 12 тыс. лет назад

13.10.2021, 5:10, Новости дня
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Новое открытие сделали археологи во время раскопок в штате Юта (США). Они обнаружили древнейшее поселение, жители которого употребляли табак. Сюрпризом стало то, что было это примерно 12 тысяч лет назад.

Ранее представители науки полагали, что с табаком человек научился «дружить» не более чем три тысячи лет назад. Но пагубная привычка оказалась намного старше.

Разумеется, листья табака за это время полностью истлели. Однако на мете поселения в разных местах ученые обнаружили семена табака. Другие артефакты свидетельствовали о том, что древние американцы сжигали табак, то есть курили его. Однако подробности данного процесса пока не установлены. Очевидно, для этого нужно провести еще ряд поисковых работ и исследований.



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