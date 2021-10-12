Верещук подтвердила, что имеет амбиции стать министром обороны

По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции.

“Я надеюсь, что коллеги, если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего [президента Владимира Зеленского], меня поддержат. Потому что мы знакомы, работаем в одном комитете. Я бы очень рассчитывала на сотрудничество, потому что знаю, насколько важно сотрудничество между комитетом [Верховной Рады] и руководителем министерства”, – сказала Верещук.

Она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает Зеленский, так как это “его вертикаль и он вносит кандидатуру”.

“У меня нет такого: хочу или не хочу. Это ответственность. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. […] Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, я хорошо знаю, что нужно. Я мама сыновей, один из них – военный, служит, лейтенант. Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск – репутационный, политический и психологический. Но кто-то должен это делать”, – отметила нардеп.

Контекст:

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете “Львовская политехника”, на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины. В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планируют обсуждать в ближайшие недели.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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