Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей – полиция

“Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4456635587724912

Видео стрельбы по автомобилю Volkswagen опубликовал паблик “Киев Оперативный” в Telegram.

По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, причиной стрельбы могли стать долговые обязательства потерпевшего, таким образом ему пытались угрожать, сообщила УНН пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

“При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас – это основная версия следствия, но также есть другие”, – добавил глава полиции региона Андрей Небытов, его цитирует пресс-служба ведомства в Facebook.

Предварительно, стрелок совершил выстрелы из переделанного оружия.

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