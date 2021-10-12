В ОПУ отреагировали на сообщения о чрезвычайной ситуации в нескольких регионах из-за нехватки газа

Так он отреагировал на сообщения о том, что в нескольких регионах страны из-за нехватки газа комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили чрезвычайную ситуацию.

По словам Тимошенко, из-за этих решений в прессе, а также из уст оппозиционных политиков звучит “много манипуляций” относительно тарифов на отопление.

“Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа. Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет”, – написал замглавы ОПУ.

Он отметил, что НАК “Нафтогаз України” до 15 октября готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы – школами, детсадами, больницами.

Цена на газ для нужд населения – 7,42 грн за 1 м³, для потребностей социальной сферы – 16,8 грн за 1 м³, уточил он.

“Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку. Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены”, – добавил Тимошенко.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/4595200920523656

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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