“Я, как и многие студенты, знала”. Звезда “Скаженого весілля” Полина Василина прокомментировала секс-скандал с участием Талашко

Актриса училась в этом университете, окончив мастерскую актера Тараса Денисенко.

“Мне в какой-то момент стало не по себе от того, что я как будто почувствовала себя соучастницей, потому что я, как и многие студенты, знала об этом. Но меня это не касалось, слава богу”, – заявила она.

В репортаже отмечается, что о домогательствах Талашко к студенткам Полина Василина слышала еще до того, как разгорелся публичный скандал, но молчала об этом.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, звездой фильма “В бой идут одни “старики”, преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимиром Талашко – студентки обвинили 75-летнего актера в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. “Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности”, – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что “какого-то интимного общения” между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь, в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

8 сентября Талашко в изнасиловании, совершенном 14 лет назад, обвинила украинский IT-маркетолог Мария Смирнова. Она сообщила, что Талашко был другом ее родителей. Актер, комментируя слова Смирновой, заявил, что впервые слышит об этом случае. Смирнова, в свою очередь, заявила, что не будет обращаться в полицию с заявлением.

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