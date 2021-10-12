 

В трех областях Украины объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа

12.10.2021, 19:38, Новости дня
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Как сказано на сайте Львовской областной государственной администрации, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 октября решила признать ситуацию, которая сложилась в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021–2022 годов чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Аналогичное решение приняла 11 комиссия по ТЭБ и ЧС Хмельницкой области. Глава областной государственной администрации Сергей Гамалий сказал, что в связи с глобальным ростом цены на газ бюджетные предприятия, учреждения и организации Хмельницкой области не могут закупить газ на осенне-зимний период 2021–2022 годов. 

“Ситуация у нас, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости”, – заявил Гамалий, его цитирует сайт ОГА.  

Как пишет издание “Новини Закарпаття”, 11 октября комиссия ТЭБ и ЧС Закарпатской области тоже решила считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

Контекст:

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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