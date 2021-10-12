 

Компания Hyundai Mobis оформила патент на складное рулевое колесо

12.10.2021, 18:24, Новости дня
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Казалось бы, рулевое колесо как таковое улучшить нельзя. Можно сделать его больше или меньше, можно добавить или отнять какие-то рычажки или кнопочки, но баранка так и останется баранкой. Не так ли?

В компании Hyundai Mobis опровергли такое представление о самом главном органе управления машиной. Они, в частности, оформили патент на складное рулевое колесо и сообщили, что именно такая конструкция подойдет для машин будущего, которым можно будет управлять самостоятельно или в режиме автопилота.

В последнем случае руль можно просто «утопить» в панель приборов. Тогда место водителя станет таким же просторным, как у пассажира рядом. И пусть авто управляется роботом, а вы наслаждайтесь поездкой.



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