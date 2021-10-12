 

Китайские автоконцерны Xpeng и Nio выпустили первые 100 тысяч электрокаров

12.10.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если бы речь шла об обычных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, то данная статистика удивила бы своей скромностью. За целых шесть лет выпущено всего-то каких-то сто тысяч машин! Но мы говорим об элеткрокарах, сошедших с конвейера двух китайских концернов Xpeng и Nio.

По словам экспертов, это все же отличный показатель. Ведь все познается в сравнении, говорят специалисты. А нам-то известно, что американская Tesla такое же количество электромобилей выпустила за двенадцать лет!

Разница в том, что Tesla все-таки была первооткрывателем. В самом начале спрос на электромобили был очень низким, да и сама компания не раз приостанавливала производство. У китайцев другая история. Там было запущено производство, которое вышло на почти сформированный рынок и активно развивалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Экономист Кухта: Для НАК “Нафтогаз України” не было утверждено никаких показателей, и это вопрос к Кабмину – почему

16.05 / В Совфеде назвали цель создания Единой платформы управления данным

15.11 / В Китае хотят выпустить квантовый телефон

16.12 / Украинские АЗС предоставляют сфальсифицированные паспорта качества топлива – Госэкоинспекция

24.08 / “Никогда еще Юра не был таким счастливым”, “Самая красивая пара страны”. 37-летняя Осадчая рассказала о чувствах к 51-летнему Горбунову

25.06 / Болезни позвоночника и диабет: о чем могут свидетельствовать судороги ног

18.11 / Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин закончился массовой дракой

25.03 / Учебный самолет ВВС Британии разбился на западе страны

29.08 / Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

31.03 / Австрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика