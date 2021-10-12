Китайские автоконцерны Xpeng и Nio выпустили первые 100 тысяч электрокаров

Если бы речь шла об обычных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, то данная статистика удивила бы своей скромностью. За целых шесть лет выпущено всего-то каких-то сто тысяч машин! Но мы говорим об элеткрокарах, сошедших с конвейера двух китайских концернов Xpeng и Nio.

По словам экспертов, это все же отличный показатель. Ведь все познается в сравнении, говорят специалисты. А нам-то известно, что американская Tesla такое же количество электромобилей выпустила за двенадцать лет!

Разница в том, что Tesla все-таки была первооткрывателем. В самом начале спрос на электромобили был очень низким, да и сама компания не раз приостанавливала производство. У китайцев другая история. Там было запущено производство, которое вышло на почти сформированный рынок и активно развивалось.