 

“Прекрасная испаночка, “Облико морале”. Каменских позировала на отдыхе, прогнувшись в спине

12.10.2021, 15:08, Новости дня
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Певица позирует в кадре в белой футболке и свободных джинсах, принимая различные позы. На заглавном фото Каменских позировала с закрытыми глазами, прогнувшись в спине.

“Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам. Он еще интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием”, – поделилась впечатлениями от посещения испанского города артистка.

“Прекрасная испаночка”, – оценили снимки артистки ее подписчики.

“Облико морале”, – прокомментировали публикацию фолловеры Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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