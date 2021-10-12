СМИ нашли у эстонского бизнесмена Тедера незаконный бизнес в Крыму

“Заказчик строительства “Южной галереи” в Симферополе – крымское ООО “Вояж-Крым”, так указано на сайте проектной компании. Основатель “Вояж-Крым” – ООО “Зеленый город” из российского Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей “Зеленого города” – украинская фирма “Грандинвест”, так указано в российских реестрах, а конечным бенефициарным владельцем “Грандинвест” является компания Arricano Хиллара Тедера”, – сообщили авторы сюжета.

Представитель спецслужб предоставил журналистам доступ к личной переписке Тедера с его британским юридическим консультантом, в которой бизнесмен открыто называет крымскую фирму “Вояж” дочерней, а также жалуется на санкции ЕС. Сейчас “Вояж” действительно перерегистрирован непосредственно на Тедера, отмечают журналисты.

“Мы должны четко отделить новые инвестиции Arricano в Крым от уже существующих обязательств Arricano перед дочерней крымской компанией. Иначе, как “Вояж” будет оплачивать счета строительных компаний? Arricano даже не может увеличить капитал “Вояж”, ведь компаниям из ЕС запрещены инвестиции в Крым”, – цитируют авторы письмо Тедера.

Бизнесмен искал варианты кредитования в Крыму, чтобы погасить задолженность перед строителями на сумму $12 млн, и в 2017 году он нашел финансирование для своей фирмы, договорившись с российским государственным банком ВТБ, сообщает “Крим. Реалії”. Тедер может через свой крымский бизнес “отмывать” средства, считает экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

“Владеть недвижимостью и просто через нее прокачивать средства. А писать это как якобы доход. Это стандартная практика в Крыму”, – отметил он.

ТРЦ до сих пор работает, а компания “Вояж-Крым” платит налоги властям полуострова, подконтрольным России, подчеркнули журналисты.

“Оплачивая налоги в бюджет республики Крым, любое украинское предприятие или предприятие, контролируемое украинской компанией и там находящееся, соответственно, осуществляет финансовую поддержку оккупационной администрации”, – прокомментировал ситуацию юрист Константин Ликарчук.

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