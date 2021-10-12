Панин: В испанской Торревьехе, где я сейчас живу, есть дом Путина

Актер отметил, что в Торревьехе, где он купил себе квартиру, большая русскоязычная диаспора, которая напоминает ему самый русскоговорящий район Нью-Йорка Брайтон-Бич.

“Когда Путин еще не был президентом и не был, по-моему, еще премьер-министром, а был еще вот кем-то там в Ленинграде, когда он там возглавлял чего-то, он со своими друзьями приезжал в Торревьеху. Я даже знаю человека, с кем он работал. Я с ним тоже познакомился. Он строил здесь коттеджные поселки и торговал вот этой фигней. То есть здесь в Торревьехе даже есть дом Путина”, – сказал Панин.

Он отметил, что узнал об этом сразу, как только приехал в Торревьеху.

“Это первое, о чем мне сказали”, – уточнил актер.

При этом он критические высказался о русскоязычной диаспоре Торревьехи.

“У меня есть друзья, есть люди, с кем мне приятно общаться. Мы так или иначе общаемся. Но основная масса переехавших – и особенно в Торревьеху – это Брайтон-Бич: сплетни, скандалы, интриги, расследования. И общаться со всеми лучше не стоит”, – посоветовал Панин.

Интервью Гордона с Паниным выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Торревьеха (провинция Аликанте) находится на берегу Средиземного моря. Население города составляет около 85 тыс. человек. Торревьеху называют “русской столицей” Испании.

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президент занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

В интервью Гордону, которое вышло в сентябре 2021 года, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев рассказал, что в конце 1990-х нынешний президент РФ задумывался об эмиграции в Испанию. В то время Путин занимал должность директора Федеральной службы безопасности РФ. Пугачев рассказал о разговоре с Путиным, во время которого предложил ему присвоить звание генерал-полковника. “Он говорит: “Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае”. Я думаю: “Вот все-таки человек скромный…” А он мне говорит: “Я потом за границу выехать не смогу”. Он в Испанию хотел уехать”, – рассказал Пугачев, уточнив, что в Испании у Путина была недвижимость.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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