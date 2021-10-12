Встреча “Нормандской четверки” на уровне глав МИД возможна в ближайшие недели – Елисейский дворец

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

“Эти два трехсторонних разговора позволили подвести итоги различных мер, одобренных на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных Минскими договоренностями. Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением его результатов, а также договорились об организации с этой целью в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного его урегулирования, Зеленский проинформировал их о ситуации с безопасностью в этом регионе. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили также подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Также Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 27 сентября 2021 года, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 26 сентября 2021 года в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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