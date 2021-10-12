 

“Они, как солнышки на тарелке”. Как приготовить осеннее блюдо – тыквенные оладьи

12.10.2021, 11:32, Новости дня
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“Они, как солнышки на тарелке. Очень уютные и романтические”, – отметил Клопотенко.

Ингредиенты: 300 г муки, 2 ст. л. сахара, 300 мл безлактозного молока, два яйца, разрыхлитель (или сода, гашеная уксусом), 100 г свежей тыквы, 5 г молотого кофе, ванильный сахар. 

Тыкву нужно измельчить на терке, все ингредиенты смешать. Оладьи жарят с обеих сторон до румяной корочки.

Это блюдо Клопотенко порекомендовал подавать на завтрак. Он отметил, что тыквенные оладьи сочетаются с медом или топленым сливочным маслом.

Эксперт посоветовал использовать безлактозное молоко и масло, поскольку они имеют сладковатый вкус.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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