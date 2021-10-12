 

Украине и ЕС нужно развивать взаимовыгодное партнерство – президент Еврокомиссии

12.10.2021, 10:38, Новости дня
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“ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе”, – отметила президент Еврокомиссии.

* The EU and Ukraine share a deep and special bond.
* A mutually beneficial partnership that we need to nurture.

I want us to remain ambitious in our relationship.

Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений, в частности договора “об открытом небе”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что от этого саммита в Киеве ожидают конкретных шагов по евроинтеграции страны и анонсировал “несколько прорывных решений”.

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

“Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам”, – отметили в МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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