В Калифорнии самолет упал на жилой район, есть жертвы

Двухмоторный самолет Cessna C340 разбился в 12.14 по местному времени. Часть самолета ударилась о заднюю часть жилого дома. По словам городских властей, в результате аварии пострадали как минимум два дома, грузовик и пожарный гидрант.

Двое человек погибли, среди них водитель грузовика, на который упал самолет. Еще двое жителей пострадавшего дома попали в больницу с ожогами.

* #URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021

