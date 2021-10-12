Действия РФ в оккупированном Крыму противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия – замглавы МИД Украины

“На территории Крыма продолжает размещаться непропорционально большое количество систем вооружения, включая ракеты, способные переносить ядерные заряды, самолеты, корабли, боеприпасы, а также военнослужащие. Причем количество последних выросло до 32,5 тыс., и даже до 44 тыс. в апреле, во время безосновательного и угрожающего скопления российских войск на наших границах”, – заявил дипломат.

По его словам, российская милитаризация Крыма прогрессирует в условиях оккупации полуострова и отсутствия контроля за действиями РФ со стороны международного сообщества. Он заявил, что такое развитие событий подрывает режим верификации вооружений в Евроатлантическом регионе, что является причиной для серьезного беспокойства.

Точицкий напомнил, что оккупационные власти в Крыму де-юре установили контроль над ядерными объектами и материалами, а также захватили бывшие хранилища ядерного оружия.

“Это противоречит международному праву, в частности Уставу МАГАТЭ и Договору о нераспространении ядерного оружия”, – добавил замминистра.

Контекст:

У Украины нет ядерного оружия в результате подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия не нарушила Будапештское соглашение, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—