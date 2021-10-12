AstraZeneca назвала эффективным свой коктейль из антител от COVID-19

Отмечается, что коктейль от AstraZeneca на 50% снижает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти пациентов, которые не были госпитализированы, если симптомы перед получением AZD7442 у них проявлялись в течение недели.

Если пациент заболел менее пяти дней перед началом приема лекарства, риск перенести COVID-19 тяжело или умереть снижается на 67%.

AZD7442 вводится инъекцией внутримышечно, защита, которую он дает организму, может длиться более шести месяцев.

Как подчеркнули в AstraZeneca, AZD7442 – первое лекарство от COVID-19, которое продемонстрировало эффективность как для профилактики, так и для лечения болезни.

Bloomberg писало 5 октября, что AstraZeneca обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой разрешить использовать AZD7442 для профилактики COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе.

В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

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