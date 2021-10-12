 

AstraZeneca назвала эффективным свой коктейль из антител от COVID-19

12.10.2021, 0:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что коктейль от AstraZeneca на 50% снижает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти пациентов, которые не были госпитализированы, если симптомы перед получением AZD7442 у них проявлялись в течение недели.  

Если пациент заболел менее пяти дней перед началом приема лекарства, риск перенести COVID-19 тяжело или умереть снижается на 67%.

AZD7442 вводится инъекцией внутримышечно, защита, которую он дает организму, может длиться более шести месяцев.

Как подчеркнули в AstraZeneca, AZD7442 – первое лекарство от COVID-19, которое продемонстрировало эффективность как для профилактики, так и для лечения болезни.  

Bloomberg писало 5 октября, что AstraZeneca обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой разрешить использовать AZD7442 для профилактики COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе.

В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Hill – посол Афганистана в США заявила, что афганцы не скоро начнут вновь доверять американскому президенту

14.09 / Минцифры заявило о резком росте числа преступлений с использованием смартфонов

22.08 / В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

21.09 / Юрист разъяснил, на каких приусадебных участках можно держать кур

17.01 / Пентагон перебросит на инаугурацию Байдена 25 тысяч нацгвардейцев

05.06 / В Канаде на территории школы-интерната нашли останки 215 детей. ООН требует расследования

29.08 / Эксперт прогнозирует победу Кобзева на выборах губернатора Иркутской области уже в первом туре

01.08 / Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

05.01 / Андрусив: Можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти

15.06 / В Киеве выразили надежду на большую конкретику о перспективах членства в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика