Монастырский уверен, что по делу “Дельта Банка” будут другие подозрения

“Сегодня следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося “Дельта Банка”, который вместе с четырьмя топ-менеджерами этого банка только по этому эпизоду подозревается в хищении, присвоении средств и нанесении ущерба на сумму более 1 млрд грн. Уверен, что это не последнее подозрение как в деле “Дельта Банка”, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков”, – заявил министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4354068561307913

Контекст:

“Дельта Банк” был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В феврале 2017 года прокуратура сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и трем другим лицам. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “все аферисты сбежали за границу”, но пообещал “рано или поздно их поймать”.

10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие бывшему владельцу банка Николаю Лагуну. Активы разбили на пулы, которые поочередно выставляют на продажу.

11 октября прокуроры совместно со следователями Нацполиции Украины сообщили о подозрении одному из бывших владельцев ПАО “Дельта Банк”. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора координирует расследование по производствам относительно 10 крупных должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами фонда, составляет более 120 млрд грн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—