 

“Стильная”, “Рокерша”. Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ

11.10.2021, 20:18, Новости дня
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Артистка позирует, стоя на проезжей части.

“Мое любимое время года – осень. Люблю много гулять и строить планы. Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идем только вперед”, – написала она, добавив, что ее концерты в нескольких российских городах отменяются. 

“Стильная”, – написали фолловеры.

“Рокерша”, – оценили образ артистки поклонники.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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