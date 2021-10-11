 

Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт

11.10.2021, 20:18, Новости дня
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“Всего 10 минут – и шоколад готов”, – уточнила кулинарный блогер.

Ингредиенты (на порцию для двоих):

600 мл молока (или смешать воду с молоком в соотношении 1:1);
2 ст. л. какао;
2 ст. л. сахара;
1 ч. л. с горкой крахмала;
взбитые сливки и тертый шоколад (по желанию для декора).

Приготовление:

1. Смешиваем все сухие ингредиенты.

2. Половину молока выливаем в кастрюлю с толстым дном и ставим на медленный огонь. Еще половину молока по чуть-чуть вливаем, постоянно помешивая, в смесь из сухих ингредиентов.

3. В кипящее молоко выливаем, постоянно помешивая, смесь из пункта 2. Варим, пока не загустеет, даем минуту покипеть.

4. Разливаем на порции и украшаем сливками и тертым шоколадом.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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