 

РФ превращает аннексированный Крым в ядерный отстойник – ГУР Минобороны Украины

11.10.2021, 20:18, Новости дня
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“Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, – все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой”, – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что постоянные угрозы применения ядерного оружия призваны создать атмосферу “ядерного психоза” как в России, так и у соседей.

По словам Буданова, в основе российской тактики есть убеждение, что если Москва будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

“В лучших традициях холодной войны режим [президента РФ Владимира] Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран “на грани войны”, – считает начальник военной разведки Украины. – На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: “Нет ядерному отстойнику в Крыму!”

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму. Действия РФ представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, говорил во время выступления в Генассамблее организации 29 сентября заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2217425671732476

Контекст:

У Украины нет ядерного оружия в результате подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия не нарушила Будапештское соглашение, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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