 

Новый президент Эстонии Карис принял присягу

11.10.2021, 16:44, Новости дня
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Бывший директор Эстонского национального музея Карис вместе с женой прибыл в канцелярию главы государства около 14.15, его встретила экс-президент Керсти Кальюлайд с мужем.

В 15.00 в большом зале началось заседание парламента Эстонии Рийгикогу. Первой выступила Кальюлайд.

После нее Карис провозгласил присягу, Кальюлайд передала ему президентскую цепь.

“На посту президента я хочу играть в первую очередь взвешивающую роль. При необходимости выступать посредником. Надеюсь, вы уже понимаете, что, работая в области науки, я буду продолжать настраивать свои мысли и разум в унисон с научными знаниями”, – отметил во время первой речи Карис, ее текст опубликован на сайте президента Эстонии.

Вечером в Кадриоргском художественном музее запланирован президентский прием, в котором примут участие члены правительства республики, дипломаты, бывшие президенты и представители парламента. После этого состоится ужин нового президента с семьей и сотрудниками канцелярии.

Контекст:

Карис со второй попытки был избран президентом в Рийгикогу 31 августа. Его выдвинули депутаты правящих Центристской партии и Партии реформ, он был единственным кандидатом.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003–2007) и Тартуского университета (2007–2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Кальюлайд избрали президентом в 2016 году, тогда парламенту понадобилось шесть попыток, чтобы избрать президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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