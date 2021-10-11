В Солнечной системе обнаружен странный объект

Данный объект получил название 2005 QN173. Обнаружив его на просторах Солнечной системы, астрономы удивились. Дело в том, что это нечто среднее между кометой и астероидом.

Как пояснили эксперты из Института планетарных наук, 2005 QN173 вращается по четко определенной орбите, что свойственно, в первую очередь, астероидом. Но это вовсе не скала и не огромный кусок льда.

В данном случае, пролет объекта очень напоминает комету. За ним остается след из пыли и газа, образующих «хвост». Поэтому мы имеем дело с астероидом, который меняется со временем, теряя часть своей массы. Ученые пристально наблюдают за этим гибридом, надеясь лучше понять природу его происхождения. Очевидно, будут сделаны и новые научные открытия.