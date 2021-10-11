 

Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте

11.10.2021, 13:08, Новости дня
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“Ты называешь Каролину любовью всей своей жизни. Это та женщина и певица, которую ты всегда вспоминаешь. Но она говорит, что любовь всей ее жизни – это Мурат Налчаджиоглу”, – обратилась к Фалесе ведущая передачи Анна Свиридова.

“Да, это же сейчас фамилия Каролины такая же”, – ответил Фалеса.

“У паспорте у нее такая фамилия?” – уточнила Свиридова.

Фалеса в ответ утвердительно кивнул.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения. В апреле 2021 года, комментируя их отношения, Ани Лорак заявила, что продюсер “относился к ней как к объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего”.

15 августа 2009 года артистка вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В марте 2021 года бывшие супруги вместе с дочерью появились на публичном мероприятии в Москве, а в апреле были гостями на дне рождения дочери российского певца Филиппа Киркорова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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