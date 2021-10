Нобелевскую премию по экономике вручили американским экономистам

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

“Ученые дали новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях”, – сообщили организаторы.

The 2021 economic sciences laureates have provided us with new insights about the labour market and shown what conclusions about cause and effect can be drawn from natural experiments. Their approach has spread to other fields and revolutionised empirical research.#NobelPrize

Кард получил награду за исследование влияния повышения минимальной заработной платы на занятость. Он проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда.

In one example David Card – awarded the 2021 prize in economic sciences – and Alan Krueger (now deceased) used a natural experiment to investigate how increased minimum wages affect employment.#NobelPrize pic.twitter.com/k9lk1684AI

Ангрист и Имбенс удостоены премии “за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей”.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты и преподаватели Стэнфордского университета Пол Милгром и Роберт Уильсон за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов их проведения.

Лауреатов Нобелевской премии по медицине объявили в этом году 4 октября, по физике – 5-го, по химии – 6-го, по литературе – 7-го, лауреата премии мира назвали 8 октября.

Премия госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля была основана в 1968 году. Первую премию получили Рагнар Фриш и Ян Тинберген в 1969 году за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов, сказано на сайте премии.

Премию присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, членов которого избирают из состава академии на три года.

Нобелевскую премию по экономике получили 86 ученых, в том числе две женщины. В 2019 году франко-американская ученая Эстер Дюфло вместе с двумя экономистами из США – своим мужем Абхиджитом Банерджи родом из индийского города Мумбаи и Майклом Кремером – получила премию “за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности”. В 2009 году американка Элинор Остром Оливер Уильямсон получила премию “за анализ экономического управления в компаниях”.

