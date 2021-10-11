 

Украина и Евросоюз 12 октября подпишут соглашение об “открытом небе” – СМИ

11.10.2021, 12:14, Новости дня
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“Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии”, – отметил чиновник из ЕС.

По его словам, помимо договора “открытом небе”, Украина и Евросоюз запланировали подписание еще двух соглашений.

Контекст:

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает “Европейская правда”. 

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта.

28 июня Совет ЕС одобрил подписание трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны – члены ЕС и страны подписанты. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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