 

За 10 лет Россия просила Google блокировать контент чаще, чем все остальные страны в сумме

11.10.2021, 12:14, Новости дня
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За эти годы российские органы обращались к Google 123 606 раз (60,6% от всех запросов). В этих запросах они просили удалить более 950 тыс. единиц контента из разных сервисов компании – в основном веб-поиска и YouTube.

До середины 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. Но через год вошла уже в семерку, а в 2016 году вышла на первое место. С тех пор отрыв от других государств по числу запросов только рос.

Треть своих запросов об удалении контента за 10 лет российские власти направили из-за “угрозы национальной безопасности”. Пик таких запросов пришелся на начало 2017 года. После этого количество требований с такой причиной начало снижаться, однако в 2020 году снова стало расти.

В последние годы растет доля требований об удалении материалов из-за нарушения авторских прав, во второй половине 2020 года таких запросов было больше половины от общего количества.

“Русская служба BBC” отмечает, что в последние годы Google стала все чаще удовлетворять запросы российских властей. Так, в первой половине 2019 года компания отклонила почти половину всех требований, во второй половине – уже 23,2%, за первые полгода в 2020 – 15,8%, за вторые – только 7,7%.

Контекст:

В 2021 году суды в России оштрафовали Google в сумме на 39 млн руб. (14 млн грн) из-за неудаления “запрещенного контента”, отмечает “Дождь”. Штрафам по этой же статье подверглись соцсети Facebook и Twitter.

Во время выборов в Госдуму РФ Google и Apple удалили из магазина приложений приложение “Навальный”, в котором публиковались рекомендуемые “Умным голосованием” кандидаты, а также заблокировал несколько видео на YouTube и текстовых документов в сервисе Google Docs с рекомендациями проекта. После выборов видео и документы были разблокированы, а приложение “Навальный” снова стало доступно для загрузки.

The New York Times и Bloomberg писали, что Google удалил приложение сторонников оппозиционера Алексея Навального после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием конкретным сотрудникам компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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