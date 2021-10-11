“Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь”. Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке

По словам певицы, главной героиней ее будущей книги является убитая девушка, превратившаяся в призрака.

“Находясь три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который существует за счет своего отражения в зеркале! У нее нет никого, кому она может доверять, но происходит нечто, после чего она понимает, как перейти в мир, где находится ее семья! Выйдя из неопределенности, она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь! Ей больше не нужно зеркало. Она нашла портал, постоянно цитируя определенные молитвы, которые дают ей озарение и дар, чтобы больше не бояться и выйти из неопределенности”, – описала сюжет певица.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

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