“Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования”. Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии

Артистка посвятила публикацию борьбе с раком молочной железы.

На заглавном фото она запечатлена без волос с тампоном в носу, а на втором снимке позирует в кадре, лежа на кровати в голубой пижаме с принтом.

“Красиво ли это? Нет, но зато правдиво. Я надеюсь, это поможет людям стать более образованными и узнать, как на самом деле выглядит рак. Надеюсь, что таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования, делать маммограмму, преодолевать свой страх и смотреть ему прямо в глаза. В 2015 году мне поставили диагноз – рак молочной железы. Я перенесла мастэктомию, а затем химиотерапию и облучение. После химиотерапии у меня часто были кровотечения из носа. Не уверена, что кто-нибудь из вас проходил через такое. Я очень сильно уставала, а забавные пижамы поднимали мне настроение. Я выглядела нелепо, но так я могла посмеяться над собой. Именно юмор помог мне пройти через то, что казалось невозможным”, – написала актриса.

View this post on Instagram

Публикация от ShannenDoherty (@theshando)

Контекст:

Шеннэн Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она стала популярной в 1990 году, после того, как снялась в роли Бренды Уолш в сериале “Беверли-Хиллз, 90210”.

С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале “Зачарованные”.

В начале февраля 2020 года актриса сделала заявление, что у нее диагностировали четвертую стадию рака.

—