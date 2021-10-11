 

“Сатурация резко падает с 92% до 70%”. Ляшко рассказал об особенностях штамма “Дельта”

11.10.2021, 11:20, Новости дня
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“Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях “Дельты “на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы семь-восемь дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытянуть, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – сказал министр.

29 сентября Ляшко говорил, что штамм “Дельта” имеет в Украине значительное присутствие и влияние на ход эпидемии в стране. Главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что почти все новые случаи COVID-19, которые выявляются сейчас в Украине, – это штамм “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. За сутки 10 октября в Украине зафиксировали 8,8 тыс. случаев, всего с начала эпидемии в Украине выявили 2,5 млн больных COVID-19, умерли – 58,7 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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