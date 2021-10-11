В МВД хотят, чтобы участники дорожного движения фиксировали нарушения ПДД

“Мы можем привлекать общественность к этим процессам. Мы планируем разработать приложение, которое бы позволяло фиксировать грубые нарушения правил дорожного движения другим его участникам. На первом этапе может идти речь о проезде на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожных переездов или проезд через двойную полосу”, – отметил Енин.

Если воплотить эту инициативу в реальность, каждый участник дорожного движения думал бы больше перед тем, как допустить грубое нарушение ПДД, добавил чиновник.

При этом Енин объяснил, что камеры фиксации нарушений ПДД устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

“На территории Украины есть, скажем там, 2000–2500 мест концентрации ДТП, наша первоочередная задача – это установка камер наблюдения и соответствующих комплексов автофиксации именно там. Теми темпами, которыми на сегодня это внедряется, мы можем это сделать лет примерно за 15”, – сообщил он.

В МВД хотят в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение ПДД.

“От 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные общины, которые устанавливают соответствующие комплексы автофиксации в местах, согласованных с Национальной полицией, и с тем, чтобы развивать дорожную инфраструктуру”, – заключил Енин.

Контекст:

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины. По информации экс-замминистра внутренних дел Татьяны Ковальчук, в Украине в среднем раз в три минуты происходит ДТП.

С 8 октября количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличилось до 178, отмечали в МВД.

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