Ученые рассказали еще об одной опасности высокого артериального давления

Гипертония оказалась еще более опасным заболеванием, чем до сих пор полагали медики. Последние исследования австралийских ученых показали, что высокое кровяное давление ведет к преждевременному старению головного мозга.

Особенно настораживает то, что гипертонию в последнее время все чаще фиксируют у тридцатилетних, говорят эксперты. На самом деле, их количество удвоилось.

Также ученые утверждают, что у людей с нормальным артериальным давлением мозг всегда «чувствует себя» примерно на полгода моложе, чем сам организм. Это и есть нормальное состояние здорового человека, отмечают исследователи. А отклонение от данной нормы всегда несет серьезные угрозы, напоминают они.