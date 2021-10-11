 

Ученые рассказали еще об одной опасности высокого артериального давления

11.10.2021, 11:08, Новости дня
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Гипертония оказалась еще более опасным заболеванием, чем до сих пор полагали медики. Последние исследования австралийских ученых показали, что высокое кровяное давление ведет к преждевременному старению головного мозга.

Особенно настораживает то, что гипертонию в последнее время все чаще фиксируют у тридцатилетних, говорят эксперты. На самом деле, их количество удвоилось.

Также ученые утверждают, что у людей с нормальным артериальным давлением мозг всегда «чувствует себя» примерно на полгода моложе, чем сам организм. Это и есть нормальное состояние здорового человека, отмечают исследователи. А отклонение от данной нормы всегда несет серьезные угрозы, напоминают они.



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