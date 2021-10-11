Сторонники Саакашвили провели стихийную акцию у грузинской тюрьмы. Он голодает 11-й день

Люди требовали освобождения Саакашвили и призывали его прекратить голодовку.

“Как и все собравшиеся здесь, я очень обеспокоен. Миша, может хотя бы на время ты остановишь [голодовку] или подумаешь о лечении… Я всегда был, есть и буду рядом, но сейчас твое здоровье очень важно”, – сказал брат экс-президента Давид Саакашвили.

Гендиректор телеканала “Мтавари” Ника Гварамия, который является одним из адвокатов Саакашвили, планирует встретиться со своим подзащитным 11 октября. По его словам, адвокаты не могут действовать против воли Саакашвили, но постараются сделать все возможное, чтобы жизни политика не угрожала опасность.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе 10 октября сообщил, что состояние политика на 10-й день голодовки ухудшилось. По словам врача, политик отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.

Пенитенциарная служба Грузии информацию об ухудшении здоровья политика опровергла. В ведомстве заявили, что “жизненные показатели заключенного в норме, он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала”, отмечает “Новости-Грузия”.

10 октября жители грузинского села Мунгало привезли к руставской тюрьме продукты – выпечку, баранину, соки, мед – и попросили Саакашвили прекратить голодовку. Об этом сообщила грузинская служба “Радио Свобода”.

“Грузии нужен Михаил Саакашвили, поэтому мы просим его прекратить голодовку. Все, что вы здесь видите, было собрано от имени всей деревни”, – сказал житель Мунгало Мохаммад Эйбов.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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