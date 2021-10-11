Голобуцкий: “Плечо” Поддерегина: кто крышует украинский Форекс

Кресло под главой НБУ Кириллом Шевченко шатается. Запад недоволен зачисткой Нацбанка от людей Смолия и Гонтаревой и переходом от принципов внутренней коллегиальности и согласованности действий с МВФ до, так сказать, просвещенного авторитаризма. С другой стороны, есть желание Ермака поставить на Нацбанк более управляемую и менее амбициозную фигуру, чем та, которой оказался Шевченко. С третьей стороны – “черный лебедь” Мецгера. Очень больно, учитывая близость Мецгера к Шевченко. Напомню, что с 2016 по 2020 год Мецгер был заместителем Шевченко, когда тот возглавлял “Укргазбанк”. И говорят, сам Мецгер предложил Офису Шевченко на должность главы НБУ.

И недовольство Запада, и скандал с Мецгером вполне могут быть использованы Офисом для обоснования снятия Шевченко. А усилить эти аргументы сможет деятельность странных подчиненных главы НБУ, которых он взял на работу вместо прежних “гонтаревцев” и “смолиевцев”.

Одна из самых скандальных фигур в команде Шевченко – председатель департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин. Причем скандальность его присутствует, так сказать, по умолчанию, от самого факта назначения в конце прошлого года. Потому что до НБУ он в течение 10 лет был начальником управления корпоративных данных и начальником управления платежных систем и инструментов “Сбербанка России”. Государственного банка, напомню, страны-агрессора. Да, профессионализм и бла-бла-бла. Но согласитесь, зная гибридные подходы россиян к проникновению в украинскую властную вертикаль, назначение верного сбербанковца в НБУ выглядит, мягко говоря, несколько странно.

Не менее странной является и деятельность господина Поддерегина. Точнее, ее отсутствие. СМИ уже неоднократно писали о том, что розничная торговля наркотиками в Украине, расчетная сторона этой торговли, базируется на работе анонимных электронных кошельков. Покупатель прячет деньги на такой кошелек и получает координаты “закладки”. Задокументировать продавца в связи с тем, что владелец кошелька не идентифицирован, крайне важно. Проблема могла бы легко разрешиться путем обязательной верификации таких кошельков. НБУ обещал, что это произойдет еще до конца 2020 года. Но вот уже середина осени 2021-го, а анонимные кошельки работают, платежи за наркоту на них идут и правоохранители разводят руками. А от господина Поддерегина, который должен это прекратить, – никаких новостей.

Но не только анонимные кошельки цветут у бережного садовника из Нацбанка. Но и форекс-розводняки. Которые должны выкорчевываться, как только появляются. Это зло, которое находится рядом с нами и уничтожает судьбы десятков тысяч людей. Причем нередко вполне вменяемых и даже успешных. У меня перед глазами пример хорошего некогда знакомого. Который дожил до 42 лет и имел хорошую карьеру в страховом бизнесе, дойдя до должности заместителя председателя правления в одной СК, имел счастливую семью и уважение окружающих. Но с какого-то момента началось что-то странное. Сергей, назовем его так, начал занимать довольно значительные деньги у друзей или знакомых. Ему давали, зная как обязательного и порядочного человека.

Но деньги Сергей не возвращал и просил еще. Далее последовали продажи собственных активов, кредиты в банках, наконец развод и “бега” от разъяренных кредиторов. Как оказалось, все деньги, а это более 150 тыс. долларов, были просажены на “играх на форексе”. Отдавать деньги ничем, на работу в страховой бизнес или любой другой на те же позиции человека никогда не возьмут. Сейчас Сергей скрывается где-то в селе у родственников, перебивается случайными заработками и благодарит бога, что остался жив и относительно здоров. Окружающие Сергея в шоке, говорят, что никогда не могли представить, что такой опытный человек как он, мог стать сначала жертвой мошенников, а затем мошенником поневоле. Итог – уничтоженная жизнь его и семьи, убытки многих людей.

Так вот, в Украине форекс-дилеров, подобных тем, кто развел Сергея, – десятки. НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам. – “ГОРДОН”) насчитала в Украине 84 “сомнительных инвестиционных проекта, целью которых является завладение средствами граждан Украины путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и осуществление деятельности без соответствующих разрешительных документов”. Значительное количество из них – это именно Форекс. Чтобы понять порядок цифр, скажу, что только одна форекс-пирамида Forex Trend, деятельность которой заблокировала СБУ в 2019 году, присвоила 340 млн грн вкладчиков.

Механизм работы форекс-дилеров подробно описан в СМИ. Клиенту дают почувствовать себя “трейдером”, “игроком”, который пытается заработать на колебании курсов валют через своего “брокера”. Хотя на самом деле нет никакого ни брокера, ни трейдера. Есть только кидала и терпила. Права последнего никак законодательно не защищены. Потому что он сам подписывает соглашение. А концы дилера надежно спрятаны в офшорах. Схема в том, что “трейдеру” дают “кредитное плечо”, что может в несколько тысяч раз превышать его депозит.

Традиционно дают сначала немного выиграть, затем в случае проигрыша “списывают” депозит и начинают разводить на возвращение “задолженности” и дальнейшую игру. Степень агрессивности и масштабов выманивания из клиента денег может колебаться, но конец всегда один.

И по странному стечению обстоятельств количество форекс-компаний стало активно расти как раз после назначения господина Поддерегина. В конце января этого года НКЦБФР отчиталась, что количество “сомнительных инвестиционных проектов” выросло с 20 до 60. А сегодня таких “проектов”, повторяю, уже 84.

Мои источники в НБУ говорят, что такой невиданный доселе расцвет связан с впечатляющей лояльностью к “сомнительным инвестиционным проектам” именно департамента платежных систем и инновационного развития и лично его председателя господина Поддерегина. Который должен осуществлять жесткий надзор за финансовыми аферистами. Вместо этого, злые языки говорят, будто “надзор” Андрея Анатольевича заключается в том, что “он крышует Форекс”. Но это клевета, не так ли, господин Поддерегин? Ведь невозможно представить, чтобы честный и порядочный человек с вашей биографией, бывший топ-менеджер “Сбербанка России” (а бывших топ-менеджеров “Сбербанка России” не бывает) вот так раз – и начал, простите, “крышевать Форекс”. Не могу поверить, что вы подставляете плечо, кредитное или административное, кидалам. Коварная ложь! Надеюсь на это.

А у Кирилла Шевченко, по моему мнению, единственный шанс усидеть в кресле. Если устроить большую антикоррупционную чистку в НБУ и выбросить оттуда, во-первых, агентов страны-агрессора, во-вторых – тех, кто покрывает торговлю наркотиками, и в-третьих – тех, кто крышует финансовых мошенников. Сделать это будет легко с учетом того, что все вышеуказанное является тремя ипостасями одной не совсем божественной фигуры.

Источник: Алексей Голобуцкий / Facebook

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