 

В Евросоюзе призвали Беларусь отменить смертную казнь

11.10.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы призываем Беларусь двигаться к отмене смертной казни. Создание растущего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория. Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь”, – констатировал он.

https://www.facebook.com/EUinBelarus/videos/2900430433601240/

Шубель отметил, что ранее власти страны регулярно отчитывались о таких приговорах. В последнее время процедура проведения смертной казни в Беларуси стала более секретной, подчеркнул он.

“Часто даже семьям заключенных не сообщают, были ли казнены их родственники, приговоренные к смертной казни […]  В мире уже сформулировали десятки аргументов против этой меры. Вместе с пытками и рабством смертную казнь необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь”, – заключил глав представительства ЕС.

Контекст:

Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, сообщило “Sputnik Беларусь”. В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

Референдум, на котором первый раз поднимали вопрос о смертной казни, прошел в Беларуси в 1996 году. По данным белорусского Центризбиркома, против отмены этой меры наказания тогда высказались почти 5 млн человек, более 80% участников голосования. За отмену смертной казни проголосовали более 1,1 млн (17,93%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / При обыске у губернатора Пензенской области нашли около 500 млн рублей

11.11 / СНБ Армении задержала лидера оппозиции Царукяна

24.07 / Полиция начала расследование из-за розовых луж с неизвестным веществом в поле под Ровно

26.07 / CNN – в США прогнозируют рост ковидной смертности и возвращение ограничений

22.09 / Шефир сообщил, что во время покушения был в служебном автомобиле “Квартала 95”

01.02 / Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка

28.11 / Карпаты оказались в большой опасности из-за вырубки лесов – ООН

26.05 / Словакия одобрила применение вакцины “Спутник V”

29.04 / Телеканал “Наш” оштрафовали за эфир с представителем боевиков “ЛНР” и ролик ко Дню Независимости Украины

18.04 / Мясников рассказал об опасности популярных курортов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика