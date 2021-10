Полет космических туристов Blue Origin перенесли

“В связи с прогнозируемыми ветрами на западе Техаса мы переносим запуск корабля New Shepard на среду, 13 октября. Старт намечен на 13.30 UTC (16.30 по Киеву)”, – говорится в сообщении.

Due to forecasted winds in West Texas we are pushing #NS18 launch target to Wednesday, October 13. Liftoff is targeted for 8:30 am CDT / 13:30 UTC. Live broadcast begins at T-90 mins on https://t.co/7Y4TherpLr. Stay tuned for more details.

В рамках новой миссии в космос отправятся бывший инженер NASA и соучредитель американской компании Planet Labs Крис Бошуизен, вице-председатель подразделения компании Dassault Systemes Глен де Врис, актер Уильям Шатнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.

Контекст:

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил суборбитальный полет с пассажирами на борту 20 июля 2021 года. Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля находились основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен (сын нидерландского миллиардера, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).

Несмотря на полет в космос, Безос не сможет получить звание астронавта, поскольку федеральное управление гражданской авиации США изменило критерии для получения такого статуса.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

