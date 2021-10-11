 

“Подозрительный тип между ног”. Настя Каменских показала “лучшего партера по отпуску и вообще”

11.10.2021, 7:54, Новости дня
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“Оказывается отдых так важен. Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемкам и так далее”, – написала 34-летняя певица.

Она добавила, что “лучшим партером по отпуску и вообще” считает своего мужа – продюсера и певца Потапа (Алексея Потапенко).

Снимок Каменских за несколько часов набрал больше 40 тыс. лайков.

“Крутецкие”, – написала elena_kat111.

“Весьма подозрительный тип между ног идет”, – заметил пользователь с ником bear_and_diamond, имея в виду, что на снимке, на котором Каменских запечатлена во время прыжка, между ее ног на дальнем плане в кадре оказался случайный прохожий.

“Надо же, только как хорошо, что у вас есть деньги на эту перезагрузку”, – прокомментировала strelets.vika.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о https://gordonua.com/bulvar/news/potap-zayavil-o-vozvrashchenii-dueta-potap-i-nastya-v-obnovlennom-sostave-1575768.html#mce_temp_url# в обновленном составе

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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