Оксфордский словарь пополнится 26 корейскими словами

Авторы словаря отмечают, что успех музыкального жанра K-pop и K-драм (корейские драмы) способствовал росту международного интереса к южнокорейской поп-культуре. Этот феномен настолько распространился, что получил сразу два названия, оба из которых попали в Оксфордский словарь – халлю и корейская волна. Халлю буквально переводится как “корейская волна” и используется в английском языке для обозначения южнокорейской поп-культуры и развлечений, а не только для увеличения популярности этой культуры.

Кроме того, популярной стала и корейская кухня, поэтому в словарь вошли названия самых популярных блюд: банчан, бульгоги, кимбап тому подобное.

В словарь также попали и неологизмы, которые стали популярными в Корее. Например, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют “чикен” с корейским пивом “мекджу”. В результате появилось новое слово “чимек”, то есть курица с пивом.

Среди других слов в Оксфордский словарь попали:

“ханбок” – традиционная корейская одежда;

“егьо” – слово, означающее “милый” (похоже на японское “каваий”);

“мукбанг” – формат видеоблога, где человек ест большое количество пищи и разговаривает с аудиторией;

“файтинг” – междометие, используемые для выражения ободрения, подстрекательства или поддержки;

“скиншип” – ощупь или другой физический контакт как средство выражения привязанности;

“манхва” – корейский жанр мультфильмов и комиксов.

Авторы словаря отмечают, что принятие и развитие этих корейских слов в английском языке также демонстрируют, что лексические нововведения больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Великобритании и США.

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