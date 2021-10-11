 

Оксфордский словарь пополнится 26 корейскими словами

11.10.2021, 7:54, Новости дня
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Авторы словаря отмечают, что успех музыкального жанра K-pop и K-драм (корейские драмы) способствовал росту международного интереса к южнокорейской поп-культуре. Этот феномен настолько распространился, что получил сразу два названия, оба из которых попали в Оксфордский словарь –  халлю и корейская волна. Халлю буквально переводится как “корейская волна” и используется в английском языке для обозначения южнокорейской поп-культуры и развлечений, а не только для увеличения популярности этой культуры.

Кроме того, популярной стала и корейская кухня, поэтому в словарь вошли названия самых популярных блюд: банчан, бульгоги, кимбап тому подобное.

В словарь также попали и неологизмы, которые стали популярными в Корее. Например, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют “чикен” с корейским пивом “мекджу”. В результате появилось новое слово “чимек”, то есть курица с пивом.

Среди других слов в Оксфордский словарь попали:

“ханбок” – традиционная корейская одежда;
“егьо” – слово, означающее “милый” (похоже на японское “каваий”);
“мукбанг” – формат видеоблога, где человек ест большое количество пищи и разговаривает с аудиторией;
“файтинг” – междометие, используемые для выражения ободрения, подстрекательства или поддержки;
“скиншип” – ощупь или другой физический контакт как средство выражения привязанности;
“манхва” – корейский жанр мультфильмов и комиксов.

Авторы словаря отмечают, что принятие и развитие этих корейских слов в английском языке также демонстрируют, что лексические нововведения больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Великобритании и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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