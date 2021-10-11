 

Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ

11.10.2021, 7:00, Новости дня
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Боевики вели огонь вблизи Мирного, Причепиловки, Новотошковского, Попасной.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации боевиков украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

С начала суток 11 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1216881458804468

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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