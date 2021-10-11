 

Полиция Дубая сообщила о пресечении контрабанды чистого кокаина общей стоимостью $136 млн, наркотики изъяли

11.10.2021, 2:30, Новости дня
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“В ходе операции под кодовым названием “Скорпион” полиция Дубая недавно пресекла попытку контрабанды 500 кг чистого кокаина в страну для продажи и распространения. Наркотики стоимостью более 500 млн эмиратских дирхамов ($136 млн) были хорошо спрятаны внутри грузового контейнера”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что данное изъятие наркотиков – крупнейшее в регионе.

“Арестован член ближневосточной банды, действовавший внутри страны как посредник у международного наркосиндиката, и изъяты наркотики, которые у него были”, – объяснили в полиции.

В ведомстве рассказали, что наркотики прибыли морским путем. Перед задержанием посредника наркосиндиката помещали под круглосуточное наблюдение, дожидаясь доставки кокаина в страну.

https://www.facebook.com/dubaipolicehq.en/posts/4449572161786951

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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