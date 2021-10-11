 

Из украинского хоккейного клуба ушел американец, ставший жертвой расистского скандала

11.10.2021, 1:36, Новости дня
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“Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон. Смерек заключил соглашение с “Донбассом” в конце июля и уже в начале августа прибыл в расположение клуба”, – говорится в сообщении.

В составе команды Смерек провел 10 игр, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал забивавшим партнерам.

“Донбасс” благодарит Джейлена Смерека за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере”, – отметили в клубе.

https://www.facebook.com/HCDonbass/posts/4564758586918185

В сентябре темнокожий Смерек стал жертвой расистского скандала. 26 сентября в матче “Донбасса” против ХК “Кременчуг” игрок клуба из Полтавской области Андрей Денискин позволил себе расистские жесты в адрес американца – он продемонстрировал, будто чистит и ест банан. За свои действия хоккеист тогда был удален до конца матча.

После инцидента Смерек заявил в Instagram, что не будет играть в Украинской хоккейной лиге, пока Денискин не будет дисквалифицирован и исключен из лиги.

Сам Денискин попросил у Смереки прощения – также в Instagram. Он объяснил произошедшее эмоциями.

Федерация хоккея Украины наказала Денискина за проявления расизма дисквалификацией на три матча и дополнительной дисквалификацией на 10 матчей. Отмечается, что это максимально суровое наказание по статье дисциплинарного кодекса о неспортивном поведении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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