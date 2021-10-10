Обновленный Mercedes-Benz A-Class впервые вышел на тесты

Компактная модель Mercedes-Benz A-Class в обновленном исполнении будет представлена публике в следующем году.

Фотошпионы запечатлели тестовый образец транспортного средства во время дорожных испытаний. Внешние обновления коснулись решетки радиатора, бамперов, воздухозаборников, а также ходовых огней. Что касается интерьера салона, то он пока остается засекреченным. Специалисты предполагают сохранение текущей линейки силовых агрегатов.

Напомним, в базовой версии применен 1,3-литровый бензиновый двигатель. В максимальном исполнении применили гибридную силовую установку с 2-литровым агрегатом. Предполагается, что официальная презентация новой компактной модели Mercedes-Benz A-Class состоится уже в ближайшее время.