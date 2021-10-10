 

Порошенко обратился к Зеленскому после столкновений у его дома в Козине

10.10.2021, 11:16, Новости дня
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Нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко писала, что “титушки” пытались прорваться к дому Порошенко, и репостила в Facebook видео депутата Киевского городского совета Александра Погребиского. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4371343252953454

Telegram-канал “Карточный офис” писал, что там происходят “бои между ветеранами и членами партии Петра Порошенко при поддержке полиции”. 

Блогер Андрей Луганский заявлял в Telegram, что в столкновениях участвовали с одной стороны титушки, с другой – ветераны. 

“С одной стороны люди с флагами Украины. Ветераны. Участники войны с Россией. Активисты. А с другой кто?” – писал он. 

Также на акцию в поддержку Порошенко приехал нардеп от “Евросолидарности” Ахтем Чийгоз.  

В полиции сообщили, что “существенных нарушений правопорядка не выявлено, участники акции несколько раз пытались начать толкотню, которую полицейские неоднократно прекращали”. 

Порошенко приехал к ветеранам и активистам, которые были в Козине. В Facebook он опубликовал видео общения с ними.

Порошенко сказал, что приехал поблагодарить их. “Мы продемонстрировали всей стране, чем отличаемся от той гадости”, – сказал он во время общения с ветеранами. 

В подписи к ролику Порошенко написал, что вчера у его дома пытались реализовать “грязный сценарий за деньги, украденные у налогоплательщиков”. 

“Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали произойти. Вы все большие молодцы! Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, пороча Украину, – заявил он.

Порошенко обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому: “Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы – боитесь нас”. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2127068484118346/

Контекст:

Как сообщаил утром 10 октября “5 канал”, акция у дома Порошенко продолжается больше суток. Ближе к полуночи и ветераны и те протестующие, которых в окружении Порошенко называют титушками, начали расходиться, но к сегодняшнему утру все же осталось несколько десятков представителей обеих сторон.

По подсчетам канала, там сейчас находится порядка 50 неизвестных мужчин, которые “неохотно” идут на контакт с журналистами. По данным нардепа от “Евросолидарности” Алексея Гончаренко, им за участие в протесте у дома экс-президента платили от 700 до 1000 грн. Он говорит, что среди этих неизвестных “титушек” были несовершеннолетние. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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