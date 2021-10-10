 

Создана система распознавания лжи по голосу

10.10.2021, 7:34, Новости дня
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Российские специалисты разработали алгоритм компьютерной программы, который работает как детектор лжи. Он анализирует изменения голоса человека, в том числе интонации, когда он отвечает на ряд вопросов. В результате алгоритм легко отделяет ложь от правды.

До сих пор детектор лжи считался сложной и малодоступной машиной. Теперь же его аналог можно использовать где угодно, начиная от коммерческих компаний и заканчивая кабинетами следователей.

В данный момент система обучена сопоставлять правдивость только односложных ответов. То есть, на заданный вопросы респондент должен отвечать только «да» или «нет». Но в будущем алгоритм хотят усложнить, чтобы его можно было запускать во время обычного общения.



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