Создана система распознавания лжи по голосу

Российские специалисты разработали алгоритм компьютерной программы, который работает как детектор лжи. Он анализирует изменения голоса человека, в том числе интонации, когда он отвечает на ряд вопросов. В результате алгоритм легко отделяет ложь от правды.

До сих пор детектор лжи считался сложной и малодоступной машиной. Теперь же его аналог можно использовать где угодно, начиная от коммерческих компаний и заканчивая кабинетами следователей.

В данный момент система обучена сопоставлять правдивость только односложных ответов. То есть, на заданный вопросы респондент должен отвечать только «да» или «нет». Но в будущем алгоритм хотят усложнить, чтобы его можно было запускать во время обычного общения.