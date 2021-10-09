 

Савик Шустер: Михаил Саакашвили – праведник мира

09.10.2021, 2:10, Новости дня
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“Я называю праведником мира Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для того, чтобы бороться за права человека, бороться за демократию – бороться за победу справедливости, если хотите, – отметил Шустер. – Вот он был арестован, сейчас он находится в камере, объявил голодовку. И его жизнь под угрозой. Но в этом случае Михаил Саакашвили – не только в этом – он реально тоже праведник мира”.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/306028630870165/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявлял, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая говорил 8 октября, что политик потерял более 12 кг за восемь дней голодовки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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