До 2030 года “Метинвест” намерен инвестировать в Мариуполь более $1,5 млрд

“Думаю, даже больше, – сказал он. – Мы принимали решение о строительстве МНЛЗ №4 (машины непрерывного литья заготовок. – “ГОРДОН”) в Мариуполе в 2015 году. Решение на 150 млн долларов. Инвесткомитет проходил буквально на той же неделе, когда там взорвали мосты. Кто‑то скажет, вы что‑то знали. Просто мы анализировали ситуацию на границе, геополитическую ситуацию. И понимали, что выгод для Российской Федерации, “ДНР”, “ЛНР”, от нападения нет”.

Контекст:

“Метинвест” – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ (71,24%) и “Смарт-холдинг” (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года группа вошла в топ-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины. В январе – июне 2021 года группа заплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн, сообщило агентство УНИАН.

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