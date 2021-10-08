Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе

“Будут петь “Потап и Настя”, только не джуниоры, а старшее поколение”, – заявил он.

По словам Потапенко, участниками дуэта станут его отец Андрей Потапенко и его теща Лидия Каменских.

“Отец пишет песни, играет на всех музыкальных инструментах. Написал недавно три песни, мы сделали аранжировку. И они решили записывать, то есть мой отец, Лида Каменских и еще кого-то приобщат к этому. Классные песни”, – отметил он.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Мать Насти Каменских Лидия Каменских в прошлом выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Потапенко – бывший военный. Ранее артист рассказывал, что он просит его писать больше песен на украинском языке.

—