 

Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе

08.10.2021, 17:18, Новости дня
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“Будут петь “Потап и Настя”, только не джуниоры, а старшее поколение”, – заявил он.

По словам Потапенко, участниками дуэта станут его отец Андрей Потапенко и его теща Лидия Каменских. 

“Отец пишет песни, играет на всех музыкальных инструментах. Написал недавно три песни, мы сделали аранжировку. И они решили записывать, то есть мой отец, Лида Каменских и еще кого-то приобщат к этому. Классные песни”, – отметил он.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Мать Насти Каменских Лидия Каменских в прошлом выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Потапенко – бывший военный. Ранее артист рассказывал, что он просит его писать больше песен на украинском языке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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